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2019-08-07 رياح تثير الأتربة على المدينة حتى الـ 9 مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح نشطة مثيرة للأتربة يصحبها تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ,تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع ,محافظة وادي الفرع , محافظة بدر ,محافظة المهد , محافظة العيص , محافظة الحناكية ,محافظة خيبر, محافظة العلا والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.









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