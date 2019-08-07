فيديو وصور.. فارسات عكاظ يقدمن عروضًا مذهلة

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - الطائف

الخيل والليل والبيداء تعرفني.. والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هكذا قالها أبو الطيب المتنبي قبل مئات السنين، وهكذا أثبتت الفتاة السعودية أنها فارسة في كل ميادين العز والكرامة.

وشهد سوق عكاظ في دورته الحالية للمرة الأولى مشاركة الفارسات السعوديات ضمن موسم الطائف حيث قدّمن عروضًا مذهلة نالت استحسان الجميع.

فرسان عكاظ

وضمن فعالية فرسان عكاظ شاركت الفارسات جنبًا إلى جنب مع الفرسان في واحدة من أجمل العروض التي تنمّ عن براعة الفتاة السعودية وتمكنها إذا ما أتيحت لها الفرصة.

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عروض وتشكيلات خاصة

وأوضحت الفارسات أنهن يحترفن ركوب الخيل منذ مُدد طويلة، وكان التدريب الوحيد الذي حصلن عليه في المهرجان هو التدريب على أداء العروض الخاصّة والتشكيلات التي تؤدى في الساحة أمام الجماهير.

يُذكر أن إدارة المهرجان لعروض الخيل خصصت ساحة كبيرة تصل مساحتها إلى 20 ألف متر مربع، ويتسع مدرجها لنحو 1500 زائر.



شهر كامل من الإبهار

ومنذ بداية أغسطس الجاري انطلق موسم الطائف والذي يستمر حتى نهاية الشهر حيث يحتضن أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية، هي سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، سادة البيد الذي يتضمن رياضة المشي الجبلي في الهدا والشفا بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف بوصفها مصيف العرب وتتهيأ لتكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.

سوق عكاظ الـ13

ويُعد سوق عكاظ في دورته الـ13 أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسية في موسم الطائف وهو أحد أهم الأسواق في تاريخ العرب، وقد اندثر مع الأعوام وأعيد إحياؤه منذ 13 عاماً، ويتم تقديمه هذا العام بحُلة جديدة حيث تضاعفت مساحته عدة مرات وجرى بناء العديد من الأجنحة والفعاليات المبتكرة، ومن أهمها حي العرب الذي يحتضن لأول مرة 11 دولة عربية، كما تنطلق مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح والتي تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، بالإضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل جادة عكاظ وساحة الفرسان والأسواق التاريخية وساحة الثقافة والأدب.