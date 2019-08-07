شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بندر يتفقد القوات المشاركة في مهمة الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تفقد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر اليوم (الأربعاء)، قوات الحرس المشاركة في مهمة حج 1440هـ، حيث استعرض القوات المشاركة واستمع لإيجاز عن مهماتها الأمنية.

عقب ذلك، تفقد الأمير عبدالله بن بندر مخيم وزارة الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، ومستشفى منى الميداني، ومقر قيادة الحرس الوطني بمجمع الدوائر الحكومية بالعوالي.