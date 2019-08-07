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عبدالله بن بندر يتفقد القوات المشاركة في مهمة الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تفقد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر اليوم (الأربعاء)، قوات الحرس المشاركة في مهمة حج 1440هـ، حيث استعرض القوات المشاركة واستمع لإيجاز عن مهماتها الأمنية.

عقب ذلك، تفقد الأمير عبدالله بن بندر مخيم وزارة الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، ومستشفى منى الميداني، ومقر قيادة الحرس الوطني بمجمع الدوائر الحكومية بالعوالي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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