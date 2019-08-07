شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لإلغاء تصاريح الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

‏تنتهي يوم غدٍ (الخميس) السابع من ذي الحجة مهلة إلغاء تصاريح الحج لمن استخرجها لأداء الشعيرة ثم عدل ‏لظرف طارئ، مما يستوجب إلغاء التصريح ‏وإبلاغ الجهات المعنية لإكمال عملية الإلغاء، وعدم احتساب مدة الخمسة أعوام التي لا يحج خلالها ‏من استخرج التصريح.

‏ويمكن للمواطن والمقيم الذي عدل عن الحج ‏إلغاء التصريح عبر نظام «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية، كما يجب على من لديه مرافق أن يقوم بإلغاء تصريح حج المرافق أولاً ثم إلغاء تصريحه قبل الموعد المقرر.