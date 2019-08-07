شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لإلغاء تصاريح الحج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)تنتهي يوم غدٍ (الخميس) السابع من ذي الحجة مهلة إلغاء تصاريح الحج لمن استخرجها لأداء الشعيرة ثم عدل لظرف طارئ، مما يستوجب إلغاء التصريح وإبلاغ الجهات المعنية لإكمال عملية الإلغاء، وعدم احتساب مدة الخمسة أعوام التي لا يحج خلالها من استخرج التصريح.
ويمكن للمواطن والمقيم الذي عدل عن الحج إلغاء التصريح عبر نظام «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية، كما يجب على من لديه مرافق أن يقوم بإلغاء تصريح حج المرافق أولاً ثم إلغاء تصريحه قبل الموعد المقرر.
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