شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق لدى المملكة: خدمة الحجاج والسهر على راحتهم ليس بغريب على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بمقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بمكة المكرمة، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي، بحضور عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الأشقاء العراقيين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير قحطان الجنابي أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة جهود كبيرة ومتميزة، لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن مدى حجم هذه الجهود، وهذا ليس بغريب على المملكة ولا على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أخذ على عاتقه خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل مختلف الإجراءات وتوفير جميع الخدمات التي تتم - ولله الحمد - بسلاسة وبصورة مرنة، والجميع هنا يسعى إلى خدمة الحجاج وجعل الحاج يؤدي هذه الشعيرة بكل يسر وسهولة.

وأوضح السفير الجنابي أن العلاقات السعودية العراقية، شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً في جميع الأصعدة، وهذا هو الأمر الطبيعي كون هذه العلاقات تنطلق من أساس الأخوة والجيرة والعروبة والإسلام.

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وقال: "إن العلاقات ما بين البلدين الشقيقين عادت إلى نصابها ونطمح إلى أن تكون هذه العلاقات أفضل وأفضل، وأن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد والمزيد من التطور والتقدم في شتى المجالات.

وعد السفير الجنابي برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مبادرة تضاف إلى مبادرات حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج وتسهيل اجراءاتهم و تسهيل عملية التواصل ما بين الحجاج.

وأشار إلى أن الحجاج في هذا البرنامج المبارك يأتون من كل حدب وصوب ويجتمعون تحت مظلة واحدة.

ورفع السفير الجنابي الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحرصهما على تلمس حاجات إخوانهم المسلمين عامة والعراقيين خاصة، وإلى الشعب السعودي على كرم الحفاوة والاستقبال لحجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها، وأن يتقبل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم.

وأشاد السفير العراقي لدى المملكة بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإشرافها على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي يمثل مظلة للإسلام ومنارة للمسلمين.