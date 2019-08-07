، إدراج برنامج "إحالتي" في مستشفى نمرة لخدمة ضيوف الرحمن ،

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أنهت وزارة الصحة استعداداتها في مستشفى نمرة العام في مشعر عرفات؛ إذ حرصت على وجود فريق الصحة العامة في المستشفى من خلال برنامج "إحالتي" المدرج هذا العام في مستشفى نمرة، وتدريب منسوبي المستشفى على أنظمته.
ويضم المستشفى ما يقارب 300 من ممارسين صحيين وإداريين تم تدريبهم على أعمال موسم الحج.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 90 سريرًا تتوزع ما بين أقسام الطوارئ، وأقسام التنويم والملاحظة، و12 سريرًا للعناية المركزة، وأسرة الإجهاد الحراري، إضافة إلى غرف العزل، إلى جانب تجهيز أقسام العيادات التي تتكون من 15 عيادة ما بين تخصصية وعامة.
ويعد برنامج "إحالتي" نظامًا إلكترونيًّا يعمل على تسهيل إجراءات تحويل المرضى بين مستشفيات المنطقة، أو بين المديريات على مستوى المملكة، وتتم من خلاله عملية التحويل للمرضى بطريقة إلكترونية بين المستويات الصحية المختلفة "أولية - ثانوية - تخصصية – مرجعية"؛ وفقًا للقرار الطبي لعدم توفر الخدمة الطبية، أو عدم توفر سرير للمريض، وكذلك بما يتوافق مع الحالة الطبية للمريض عند وصوله للمستشفى.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 05:56 PM
يضمّ ما يقارب 300 من ممارسين صحيين وإداريين مدربين
أنهت وزارة الصحة استعداداتها في مستشفى نمرة العام في مشعر عرفات؛ إذ حرصت على وجود فريق الصحة العامة في المستشفى من خلال برنامج "إحالتي" المدرج هذا العام في مستشفى نمرة، وتدريب منسوبي المستشفى على أنظمته.
ويضم المستشفى ما يقارب 300 من ممارسين صحيين وإداريين تم تدريبهم على أعمال موسم الحج.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 90 سريرًا تتوزع ما بين أقسام الطوارئ، وأقسام التنويم والملاحظة، و12 سريرًا للعناية المركزة، وأسرة الإجهاد الحراري، إضافة إلى غرف العزل، إلى جانب تجهيز أقسام العيادات التي تتكون من 15 عيادة ما بين تخصصية وعامة.
ويعد برنامج "إحالتي" نظامًا إلكترونيًّا يعمل على تسهيل إجراءات تحويل المرضى بين مستشفيات المنطقة، أو بين المديريات على مستوى المملكة، وتتم من خلاله عملية التحويل للمرضى بطريقة إلكترونية بين المستويات الصحية المختلفة "أولية - ثانوية - تخصصية – مرجعية"؛ وفقًا للقرار الطبي لعدم توفر الخدمة الطبية، أو عدم توفر سرير للمريض، وكذلك بما يتوافق مع الحالة الطبية للمريض عند وصوله للمستشفى.
، إدراج برنامج "إحالتي" في مستشفى نمرة لخدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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