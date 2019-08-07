، وزير الدفاع التونسي يترشح للرئاسة.. وحزب "السبسي" يؤيده ،

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قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.
والزبيدي (69 عامًا) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية.
ووفقًا لـ"رويترز": فـ"الزبيدي" ليس له أي خلفية عسكرية؛ وهو حاصل على الدكتوراه في الطب، وشغل منصب وزير للصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.
في سياق متصل أعلن حزب "نداء تونس" أن المكتب السياسي للحزب قرر مساندة ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.
وأشار الحزب في بيان إلى أن "الزبيدي كان رفيقًا للرئيس الراحل قايد السبسي، وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، ووقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حزب نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن".
وزير الدفاع التونسي يترشح للرئاسة.. وحزب "السبسي" يؤيدهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.
والزبيدي (69 عامًا) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية.
ووفقًا لـ"رويترز": فـ"الزبيدي" ليس له أي خلفية عسكرية؛ وهو حاصل على الدكتوراه في الطب، وشغل منصب وزير للصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.
في سياق متصل أعلن حزب "نداء تونس" أن المكتب السياسي للحزب قرر مساندة ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.
وأشار الحزب في بيان إلى أن "الزبيدي كان رفيقًا للرئيس الراحل قايد السبسي، وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، ووقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حزب نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن".
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:34 PM
ليس له أي خلفية عسكرية
قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.
والزبيدي (69 عامًا) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية.
ووفقًا لـ"رويترز": فـ"الزبيدي" ليس له أي خلفية عسكرية؛ وهو حاصل على الدكتوراه في الطب، وشغل منصب وزير للصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.
في سياق متصل أعلن حزب "نداء تونس" أن المكتب السياسي للحزب قرر مساندة ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسة.
وأشار الحزب في بيان إلى أن "الزبيدي كان رفيقًا للرئيس الراحل قايد السبسي، وكان داعمًا لمشروعه الهادف لخلق التوازن السياسي، ووقف إلى جانبه في مرحلة تأسيس حزب نداء تونس، ونهل عنه منهج التفكير، وارتوى بمبادئ مشروعه الحضاري وإيمانه بالدولة وهيبتها وتقديم مصالحها ومصالح الوطن".
، وزير الدفاع التونسي يترشح للرئاسة.. وحزب "السبسي" يؤيده ،
المصدر : الخليج 365
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