- 1/2
- 2/2
قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في تفجير سيارة مفخّخة في بلدة في شمال شرق سوريا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.
وأضاف المرصد أن التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية.
من جهته ذكر مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش" في القحطانية هوكر زكي عرفات، أن مقتل ثلاثة أطفال يعود إلى أن الانفجار كان قريب جدًّا من مدرسة ابتدائية.
على الصعيد نفسه تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.
"سيارة مفخّخة" تقتل 5 بينهم 3 أطفال شمال سوريا.. و"داعش" يتبنّى الاعتداءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في تفجير سيارة مفخّخة في بلدة في شمال شرق سوريا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.
وأضاف المرصد أن التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية.
من جهته ذكر مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش" في القحطانية هوكر زكي عرفات، أن مقتل ثلاثة أطفال يعود إلى أن الانفجار كان قريب جدًّا من مدرسة ابتدائية.
على الصعيد نفسه تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:23 PM
انفجرت في بلدة يسيطر عليها الأكراد
قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الأربعاء)، في تفجير سيارة مفخّخة في بلدة في شمال شرق سوريا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى البريد في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.
وأضاف المرصد أن التفجير وقع أثناء مرور سيارة عسكرية.
من جهته ذكر مسؤول قوات الأمن الداخلي الكردي "الأسايش" في القحطانية هوكر زكي عرفات، أن مقتل ثلاثة أطفال يعود إلى أن الانفجار كان قريب جدًّا من مدرسة ابتدائية.
على الصعيد نفسه تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير عبر حساباته على تطبيق تلغرام.
، "سيارة مفخّخة" تقتل 5 بينهم 3 أطفال شمال سوريا.. و"داعش" يتبنّى الاعتداء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "سيارة مفخّخة" تقتل 5 بينهم 3 أطفال شمال سوريا.. و"داعش" يتبنّى الاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.