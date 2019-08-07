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نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، المقرر عقدها في بياريس هذا الشهر.
وطبقاً لـ"رويترز"، كان المسؤول الفرنسي يردّ على تقرير نشره موقع المونيتور، وأشار فيه إلى أن "ماكرون" دعا "روحاني" للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وادعى التقرير أن "روحاني" رفض الدعوة.
فرنسا تنفي دعوة "روحاني" للمشاركة في قمة مجموعة السبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، المقرر عقدها في بياريس هذا الشهر.
وطبقاً لـ"رويترز"، كان المسؤول الفرنسي يردّ على تقرير نشره موقع المونيتور، وأشار فيه إلى أن "ماكرون" دعا "روحاني" للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وادعى التقرير أن "روحاني" رفض الدعوة.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:30 PM
رداً على تقرير نشره موقع "المونيتور"
نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، المقرر عقدها في بياريس هذا الشهر.
وطبقاً لـ"رويترز"، كان المسؤول الفرنسي يردّ على تقرير نشره موقع المونيتور، وأشار فيه إلى أن "ماكرون" دعا "روحاني" للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وادعى التقرير أن "روحاني" رفض الدعوة.
، فرنسا تنفي دعوة "روحاني" للمشاركة في قمة مجموعة السبع ،
المصدر : الخليج 365
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