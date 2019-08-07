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قُتِل عنصران من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركي، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء).
ولم يقدم التلفزيون مزيداً من التفاصيل، غير أنه نقل عن حاكم ماكو أن العنصرين قُتِلا في اشتباك مع ما وصفهم بـ"إرهابيين"، وفقاً لـ"رويترز".
وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" قرب الحدود مع تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
قُتِل عنصران من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركي، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء).
ولم يقدم التلفزيون مزيداً من التفاصيل، غير أنه نقل عن حاكم ماكو أن العنصرين قُتِلا في اشتباك مع ما وصفهم بـ"إرهابيين"، وفقاً لـ"رويترز".
وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:12 PM
في اشتباكات مع مسلحين والتلفزيون الرسمي تكتم على التفاصيل
قُتِل عنصران من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركي، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء).
ولم يقدم التلفزيون مزيداً من التفاصيل، غير أنه نقل عن حاكم ماكو أن العنصرين قُتِلا في اشتباك مع ما وصفهم بـ"إرهابيين"، وفقاً لـ"رويترز".
وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
، مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" قرب الحدود مع تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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