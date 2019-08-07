موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز 2020 القنوات الناقلة والتشكيل...

نقدم لكم ونتابع معكم موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة ضمن مباريات الوري الانجليزي الممتاز للمحترفين للموسم الجديد 2019/2020 وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل موعد مباراه ليفربول القادمه في الدوري الانجليزي كما نوافيكم بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الريدز، كما تتابعون رابط معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي للمحترفين في اطلالته الجديدة، فيبدأ Premier League يوم الجمعة القادمة باول مبارياته مع الريدز مع نجمه محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بدء ماتش ليفربول القادم بفارغ الصبر.

تبدأ فاعليات الدوري الإنجليزي الممتاز 2020 بتلك المباراة ويدخل كل الفريقين بطموحات مختلفة وكل طموح يهدف للفوز فليفربول يهدف إلى إستمرار على صحوة الموسم الماضي وإستمرار الإنتصارات والمستوى الرائع الذي ظهر به في آخر المباريات التحضيرية وكذلك مباراة الدرع الخيرية أمام مانشيستر سيتي أما على الجانب الآخر يسعى نوريتش سيتي لتقديم عروض قوية بعد العودة مرة آخرى إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب أكثر من خمسة سنوات ف يمتلك نوريتش سيتي في هذا العام الكثير من النجوم القادرين على إحداث طفرة وفرق في مستوى الفريق وكذلك نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

كما وعدناكم نقدم لكم موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي المقامة في أول جولات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تقام يوم الجمعة الموافق يوم التاسع من شهر أغسطس في ملعب الأنفيلد الملعب المرعب لكل الخصوم عليه وتأتي مواعيد المباراة كالآتي :

9:00 مساءاً بتوقيت مصر.

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت.

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن.

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

10:00 مساءاً بتوقيت العراق.

9:00 مساءاً بتوقيت السودان.

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

من المتوقع أن يدخل كلا الفريقين مواجهة مساء يوم الجمعة كاملي الصفوف حيث عاد النجم السنغالي للتدريبات بعد غيابه عن مباراة الدرع الخيرية وكذلك يدخل نوريتش سيتي كامل الصفوف بعد الصفقات التي إستطاع الظفر بها.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي

وسوف تقام المباراة على ملعب الأنفيلد وتم تحديد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي حيث سوف تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت التي حصلت على حقوق بث وإذاعة الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020 وسوف تنطلق المباراة من خلال شاشة beIN SPORTS HD 1، ويمكنكم معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة عبر الرابط التالي:

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD لمشاهدة مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز

تشكيلة ليفربول اليوم

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح