بنك التسليف.. طريقة الإستعلام عن “قرض كنف” برقم الهوية من بنك التنمية الاجتماعية السعودي...

بدأ الكثيرون في الساعات الماضية في البحث عن بنك التسليف، وعن طريقة الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهذا بعدما أعلن بنك التسليف عن فتح الباب أمام المواطنين وخاصة الأرامل والمطلقات للحصول على قروض من البنك قد تصل قيمته إلى نحو 30 ألف ريال سعودي في بعض الحالات، وهذا من خلال الدخول إلى موقع بنك التسليف على شبكة الإنترنت.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سنكون معاكم للرد عن كل التساؤلات والإستفسارات قدر الإمكان بخصوص شروط الحصول على قرض من قبل بنك التسليف، وكذلك طريقة الدخول إلى رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودية، وشروط القروض الجديدة والتي جاءت تحت مسمى “قرض كنف”.

بنك التسليف يعلن شروط الحصول على قرض كنف

أكد بنك التسليف، بأنه قد فتح باب القروض أمام كل السيدات الأرامل والمطلقات، وذلك في محاولة منه للمساهمة في رفع أعباء الحياة عنها، وكذلك في المساعدة في تحمل تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه الأسر التي تعيش بدون رجل عائل لها، وتعتمد على المساعدات الحكومية.

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وأوضح بنك التسليف، بأن هناك شروط يجب أن تتوفر في المتقدمات للحصول على قرض كنف من قبل بنك التنمية الاجتماعية السعودية خلال هذه الفترة، وسوف نحاول سرد كل هذه الشروط بشكل مفصل خلال الفقرات التالية من هذا التقرير الذي سنتحدث خلاله عن كل ما يتعلق بالقروض في بنك التسليف في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على قرض كنف من بنك التسليف السعودي

من بين الشروط التي يجب توفرها في المتقدمة للحصول على قرض من بنك التسليف السعودي، هو أن تكون سيدة أرملة أو مطلقة ولا يوجد لها عائل، وهذا بجانب بعض الشروط الخاصة بالدخل المادي لكل سيدة من المتقدمات للحصول على “قرض كنف” التابع لبنك التنمية الاجتماعية في السعودية، حيث أشار بنك التسليف إلى كون الهدف الأساسي من طرح هذه القروض هي مساعدة السيدات الأرامل والمطلقات في تحمل ظروف الحياة.

طريقة الإستعلام عن قرض كنف من بنك التسليف برقم الهوية

وهناك طريقة محددة يمكن من خلالها الاستعلام عن قرض كنف من قبل بنك التسليف بإستخدام رقم الهوية، هذه الطريقة جاءت على النحو التالي: