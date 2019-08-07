طريقة الإستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل في السعودية.. وهنا خطوات نقل كفالة وافد

دومًا ما تكون طريقة الإستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل في المملكة العربية السعودية، واحدة من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من الوافدين والعاملين في مختلف أنحاء المملكة خلال هذه الفترة، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية هذه الخدمات عن طريق مكتب العمل، وذلك من أجل التيسير وتسهيل الأمور على كل الوافدين وعلى المواطنين في السعودية.

ولا يكتفي مكتب العمل السعودي بتقديم خدمة الإستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل، بل يقدم كذلك خدمات الإستعلام عن الإستقدام والخاصة بالعمالة الواردة من الخارج، بالإضافة إلى خدمة نقل كفالة عامل وخدمة الإستعلام عن عامل وافد، وغيرها من الخدمات التي تهم كل الوافدين للعمل في السعودية.

طريقة الإستعلام إصدار وتجديد رخصة العمل

قالت وزارة العمل السعودية، بأن إصدار وتجديد رخصة العمل يتم من خلال مكتب العمل فقط، ولا توجد أي جهة أخرى مختصة بإصدار أي معلومات حول “رخصة العمل” في السعودية، ولذا فإنه يجب على المواطنين والوافدين الراغبين في إصدار وتجديد رخصة العمل، الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لمكتب العمل في المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع مكتب العمل على شبكة الإنترنت

بعد ذلك يجب تسجيل رقم الإقامة الخاص بالعامل من أجل الإستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل

وبعدها سيبدأ الموقع في إظهار الرسوم التي يجب دفعها في حالة إصدار أو تجديد رخصة العمل.

شروط إصدار وتجديد رخصة العمل

أشارت وزارة العمل السعودية، بأنه من الضروري، بأن يكون تعامل الوافد الراغب في إصدار وتجديد رخصة العمل مع الموقع الرسمي المخصص لمكتب العمل على شبكة الإنترنت فقط، مؤكدة بأنه لا توجد أي طريقة أخرى للقيام بهذه الخدمات إلا عن طريق مكتب العمل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

وقالت بعض التقارير الإعلامية، بأنه وعند الدخول إلى موقع مكتب العمل، يجب كتابة كل أسماء الوافدين المُراد استخراج رخص العمل لهم، وبعد ذلك سوف تظهر قيمة المستحقات المالية المستحقة من أجل إصدار وتجديد رخصة العمل بالنسبة لهؤلاء الوافدين، والتي يتم سدادها من خلال البنوك.