موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 21 بعد التعديل ورابط التسجيل وتعديل البيانات عبر البوابة...

دعم حساب المواطن، وموعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 21، ينتظره ملايين المواطنين السعوديين في ترقب موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، وقد تم تعديل موعد إيداع الدفعة الـ21 لتكون يوم 8 من شهر أغسطس الجاري بدلا من الموعد المعتاد في 10 من كل شهر، في حين أن عملية التسجيل مازالت متواصلة في دورة دعم حساب المواطن الدفعة الـ22 حتى يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيتمّ إيداعها في مطلع سبتمبر المقبل.

تعديل البيانات عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن

وقد أكد حساب المواطن على جميع المستفيدين من حساب المواطن في حال طرأت تغييرات على بيانات المستفيد أو التابعين، ضرورة أن يتوجهوا للبوابة الالكترونية من خلال الحساب الخاص بهم والتعديل على البيانات حتى يتم التحقق منها ودراستها وعمل دراسة للاستحقاق مرة أخرى.

خطوات تعديل البيانات في حساب المواطن

يمكن لمن يرغب في تعديل بيانات حساب المواطن لديه اتباع الخطوات التالية :

التوجه إلى رابط البوابة الالكترونية لحساب المواطن

الذهاب إلى أيقونة تفاصيل الطلب، والإفصاح عن الدخل

انتقل إلى ” الإجراءات “ ثم التعديل ثم قم بالحفظ.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

هناك شروط أساسية لاستيفاء الأهلية في برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:

يجب أن يكون الراغب في التسجيل في حساب المواطن سعودي الجنسية، باستثناء من ذلك ابن وابنة المواطنة السعودية، وكذلك الزوج أو الزوجة غير السعوديين، وحاملي بطاقات التنقل. إقامة المستفيد داخل المملكة بشكل دائم، بحيث لاتزيد فترة إقامته خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال الـ12 شهر الماضية. يجب عدم تواجد المستفيد في أي من السجون، أو دور الإيواء الحكومية.

ضرورة توافق البيانات التي أفصح عنها مع بيانات كل الجهات ذات العلاقة.

تقديم بيان عدد أفراد الأسرة، وإجمالي دخل الأسرة،وأعمار التابعين للمستفيد سواء كان أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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رابط التسجيل في حساب المواطن الدفعة الـ22

الهدف الذي يقدمه حساب المواطن هو مساعدة المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة على تجنب ما تعكسه عملية الإصلاح الاقتصادي، من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وبالتالي ارتفاع أسعار الخدمات مما يرهق المواطن محدود الدخل.

ويمكن لمن يرغب في التسجيل في حساب المواطن الدفعة الـ22 حيث سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، أن يدخل للتسجيل عبر الرابط التالي تسجيل حساب المواطن علما بأن آخر موعد للتسجيل حتى موعد إيداع الدفعة 21.

شاهد بالفيديو طريقة التسجيل في حساب المواطن

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