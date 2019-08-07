نقدم لمتابعي موقع عرب فور نيوز شرح التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني، وذلك حتي نسهل علي الموظفين والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص معرفة المبالغ المستحقة التأمينية التي سوف يحصلون عليها المتقاعدين فور خروجهم من الخدمة الوظيفية، حيث يمكن الاستفادة من خدمة استعلام الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية ورقم السجل المدني وذلك من اجل التأكد من رقم الاشتراك في التأمينات والاستفادة من الخدمات الأخري التي توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام جميع المواطنين المسجلين بها.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكن التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية أو من خلال مشاهدة المقطع الفيديو المتواجد بالأسفل.

الدخول علي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

. اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية بالموقع الإلكتروني.

اختيار خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية الوطنية للسعودين، أو إدخال رقم السجل المدني للمقيمين.

النقر علي أيقونة استعلام.

طباعة برنت التأمينات الاجتماعية من النت

يمكن لأي موظف سواء كان سعودي أو مغترب طباعة الشهادة التي سوف تظهر له عقب إدخال بيانات التحقق من الاشتراك وذلك من اجل الحصول علي المستحقات التأمينية علي الفور، حيث يمكن تنزيل صفحة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية علي هيئة صفحة PDF، وذلك من اجل الاطلاع علي كافة تفاصيل مدة الاشتراك ورقم الاشتراك وغيرها من المعلومات الأخري.

كما يمكن الاتصال علي الرقم المجاني للتأمينات الاجتماعية السعودية من خلال التواصل مع مراكز الاتصال التابعة إلي خدمة العملاء علي مدار اليوم علي الرقم التالي (8001243344)، حيث سيتم حل جميع المشاكل والشكاوى من قبل القائمين علي شؤون المؤسسة العامة للتأمينات.