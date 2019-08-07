“visa” الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة السعودية عن طريق موقع أبشر الإلكتروني تسجيل الدخول...

خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة تعتبر ضمن الخدمات الإلكتروني التي توفرها وزارة الداخلية بالسعودية، حيث يمكن لجميع المواطنين والمغتربين الحصول على نموذج رسمي من المديرية العامة للجوازات السعودية أبشر والتي يعتبر نظام حكومي يستطيع أي شخص استخراج كافة الوثائق بشكل إلكتروني وانته في منزلك، حيث تسعى الوزارة لتوفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني بدون جهد ولا شعور المواطنين بالتعب والعناء في استخراج كافة التأشيرات، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، عن طريق زيارة رابط ابشر الجديد، والذي سوف نقوم بوضعه لكم بأسفل هذه المقالة.

بإمكان جميع المغتربين بالأراضي الحجازية الدخول على موقع المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال بوابة خدمة مقيم الجديدة، والتي من خلالها يمكن استخراج التأشيرة بشكل إلكتروني، كما يمكن أيضا الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة مقيم، علما بأن يلزم على المستعلم إدخال البيانات الخاصة به بشكل صحيح، وذلك لكي يتمكن من طباعة تأشيرة خروج وعودة من أبشر بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة السعودية

سوف نشرح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فمن خلال الخطوات الموضحة للاستعلام عن التأشيرة يجب على المستعلم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حيث يلزم على المستعلم كتابة ( رقم الإقامة، ورقم التأشيرة ) الخاصة بالمقيم بالخانات كما ذكرنا لكم بأسفل هذه التدوينة، حيث سأقوم بتوضيح ذلك من خلال النقاط التالية.

تسجيل الدخول على موقع أبشر الإلكتروني تسجيل الدخول .

. اختيار قسم الجوازات من شريط الاستعلامات الإلكترونية العلوي.

اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

كتابة رقم رخصة الإقامة.

كتابة رقم هوية الكفيل.

كتابة الرمز المرئي.

كتابة رقم التأشيرة.

كتابة رقم جواز السفر.

النقر على أيقونة عرض.

عقب إدخال البيانات في الخانات الفارغة كما ذكرنا لكم بعالية، سوف تعرض عليكم صفحة بها كافة البيانات المتعلقة بصلاحية التأشيرة وكافة تفاصيلها إذا ما كانت التأشيرة إذا ما كانت مفردة أو متعددة بالإضافة إلي بعض المعلومات الأخري التي تتعلق بصاحب التأشيرة، والتي تشمل اسم المغترب بالكامل وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء التأشيرة وغيرها من البيانات الأخري.