أقدم رجل أمن، أمس الثلاثاء، على اقتحام السيول في محافظة أبو عريش لإنقاذ عدد من الأشخاص أحاط بهم السيل.
وأظهر مقطع فيديو متداول تقدُّم رجل أمن بجيب الدورية وإنقاذ المحتجزين قبل أن تجرفهم السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها منطقة جازان مساء أمس.
وهطلت مساء أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان استمرت قرابة ٩ ساعات مصحوبة بعواصف شديدة أدت إلى إغلاق الطرقات وانقطاع الكهرباء وجريان السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل أمن يغامر بنفسه لإنقاذ محتجزين وسط سيول أبو عريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.