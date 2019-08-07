شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة.. قنوات الحدث والعربية تعلق على احداث عدن وتطلق هذا الوصف الجديد على ”هاني بن بريك” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت القناة الحدث السعودية على الأحداث التي شهدتها مدينة عدن ظهر اليوم الأربعاء، بعد تشييع ضحايا القصف الصاروخي على معسكر الجلاء، الخميس الماضي.

وقالت قناة الحدث في شريطها العاجل: “نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يحرض أنصاره لإقتحام القصر الرئاسي بمعاشيق”.

وذلك بعد إعلان هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، النفير العام والدعوة لإقتحام معاشيق وطرد الحكومة اليمنية.

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وتشهد المدينة اشتباكات بين الحرس الرئاسي ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي والحزام الأمني، نتج عن إثرها سقوط نحو 5 قتلى وعدد من الجرحى.

ويواصل الطيران الحربي السعودي التحليق في سماء المدينة، لمراقبة الوضع، ولم يصدر حتى اللحظة رد رسمي من الحكومة اليمنية، أو التحالف العربي.