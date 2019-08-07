شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يعلن قبل قليل الزحف لاقتحام قصر معاشيق وهذا ما يحدث الآن بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قيادة المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات بدء عملية الزحف لاسقاط قصر معاشيق بعدن.

وجاء ذلك في بيان قصير تلاه هاني بن بريك واعلن فيه الزحف لاسقاط القصر الذي تقيم فيه الحكومة الشرعيةاليمنية.

وكانت شهدت منطقة “معاشيق” في عدن، اشتباكات مسلحة بين الحراسة الخاصة بـ قصر “معاشيق” ومسلحن تابعين للانتقالي الجنوبي، عقب الانتهاء من تشييع ضحايا التفجيرات في عدن، التي حدثت الخميس الماضي.

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وقال شهود عيان، أن جريح سقط إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات تتولى حماية قصر معاشيق.

وبحسب الشهود فقد حاول محتجون اقتحام بوابة “معاشيق” قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة.

ونقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.