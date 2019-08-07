شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد أول صورة لنجل الرئيس هادي وقائد القوات السعودية من داخل قصر معاشيق بعد هجوم متمردي الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، ان الهدوء الحذر يسود محيط القصر الرئاسي، بعد وقوع اشتباكات خلفت خمسة قتلى واكثر من عشرين جريح.

وأوردت المصادر صورة مباشرة من داخل قصر المعاشيق للعميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية وقائد القوات السعودية المشاركة في التحالف.

‏وكان اللواء أبوبكر حسين محافظ أبين واللواء سند الرهوه، وصلوا إلى ‎عدن بتعزيزات كبيرة لتأمين العاصمة المؤقتة والمقرات الحكومية فيها.

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