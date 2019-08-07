شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تطورات متسارعة بمعارك عدن ومصرع الرجل الثاني بعد أبو اليمامة والاشتباكات تتواصل ومصادر تكشف هوية الطيران الذي يحلق ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة بالعاصمة عدن قبل قليل، بوقوع خمسة قتلى وعدد من الجرحى في الاشتباكات بين عناصر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية.

وأوضحت المصادر أن من ضمن القتلى الحارس الشخصي لابو همام الرجل العسكري الثاني بعد ابو اليمامة .



و افادت المصادر، بسماع إطلاق نار قرب قصر الرئاسة في معاشيق بعد تشييع قتلى القصف على معسكر الجلاء يترافق مع تحليق للطيران الحربي.

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واشارت المصادر الى إصابة 3 بجروح أحدهم إصابته خطيرة جراء إطلاق النار قرب القصر الرئاسي.

ولفتت المصادر بان طائرات سعودية تحلق فوق سماء عدن لمراقبة الوضع.

ونوهت المصادر بان الطيران سيواصل تحليقه، داعية المواطنين الى عدم التخوف.



الى ذلك جدد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي دعوات الانفصال عن اليمن الموحد حيث أعلن نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام والزحف على قصر المعاشيق في مدينة عدن في محاولة لإنقلاب عسكري على السلطة الشرعية في عدن .

ويعتبر اعلان النفير تبني صريح لأحداث كريتر والتي اقدم فيها مجموعة مسلحين بالاشتباك مع قوات تتولى حماية قصر معاشيق بالتزامن مع تشييع ابو اليمامة وسقط على إثرها قتلى وجرحى.

وكان وزير النقل بالحكومة الشرعية صالح الجبواني قلل من أي تحركات تقوم بها عناصر الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.