وزير الإعلام بعد افتتاح “موفي سينما”: إنجازهم مبهر.. وسعيد بتواجدي في مشروع سعودي 100%...

أعرب وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانه، عن سعادته بتواجده في افتتاح ثاني دار للسينما بجدة مساء الثلاثاء، حيث قال في تصريح صحافي: «أنا سعيد جداً بتواجدي في هذا الموقع الذي يدار من قبل طاقم سعودي 100% ويملك 15 شاشة»، واصفاً ما رآه من جهود بـ«الإنجاز المبهر»، بحسب قوله. وأضاف الوزير الشبانه، مبيناً عن تطلعاته لاستمرارية مثل هذه المناسبات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بمختلف مناطق المملكة. واختتم وزير الإعلام تصريحه مشيراً إلى العلاقة الوثيقة بين برنامج جودة الحياة – أحد مشاريع رؤية 2030- والبرامج التي تنفذ على أرض الواقع. الجدير ذكره أن هذه المناسبة باكورة الاتفاقية المشتركة بين مجموعة «المراكز العربية» و«موفي سينما»، حيث كشفت مجموعة «المراكز العربية» في بيان أصدرته عن بنود الاتفاقية التي تتضمن افتتاح دور سينمائية في أربعة مراكز تجارية تابعة للشركة بنهاية عام 2019.

وأوضحت المجموعة أن دار السينما الأولى في مول العرب تتكون من 15 شاشة عرض تضم كلًا من ScreenX وJunior وSuites وXperience. ثم أشارت إلى وجهاتها المقبلة التي تتوزع ما بين مدن الرياض والدمام والظهران، ضمن خططها التوسعية مع «موفي سينما» التي ستغطي ثماني مدن في مختلف مناطق المملكة على مدى الـ 24 شهراً المقبلة، وليرتفع عدد الصالات السينمائية إلى 250 صالة. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أوليفييه نوغارو، الرئيس التنفيذي للمراكز العربية: «كشركة محلية تتمتع بفهم عميق لمتطلبات المستهلك السعودي، يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع سلسلة سينمائية انطلقت كذلك من المملكة ولديها نفس القدر من الالتزام بتقديم تجربة ترفيهية مميزة».

وأضاف: «سوف نفتتح قريباً أول مجمع سينمائي من موفي سينما في مول العرب بجدة وسيتبعه افتتاح المزيد من المجمعات السينمائية في العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، تماشياً مع سعينا المستمر إلى تعزيز وإثراء التجارب العصرية التي نوفرها في جميع أنحاء المملكة». وتنسجم الشراكة مع سلسلة موفي سينما مع برنامج جودة الحياة الذي أطلقته حكومة المملكة ضمن رؤية 2030، حيث يلتزم البرنامج بإطلاق مجمعات سينمائية في جميع أنحاء البلاد كجزء من مجموعة شاملة من المرافق الترفيهية والفنية والثقافية.