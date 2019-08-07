120 ممارسًا صحيًا بـ«مستشفيات المشاعر» لإنقاذ الحالات الحرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنهاء تدريب 120 ممارسًا صحيًّا في مستشفيات المشاعر المقدسة؛ باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إنّ هذه الخطوة تهدف إلى تدريب الأطباء والطاقم التمريضي في التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، في إطار حرصها المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وتضمَّنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل، وتدريبًا على «الدمى» المبرمجة؛ للتأكُّد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يُذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج مشعر منى.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، نشرت وزارة الصحة، أكثر من 14 منتجًا توعويًّا بعدة لغات عن الإجهاد الحراري، تضمَّنت مقاطع فيديو إسعافية وتصاميم موشن جرافيك لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض الإرشادات الصحية.

وقالت الوزارة، إنَّ نشر المواد التوعوية استهدف جميع المنصات الإلكترونية والميدانية، التي تخدم الحاج من خلال المنصات (تويتر، فيسبوك، إنستقرام، سناب شات)، كما تمّ استهداف المواقع الميدانية بالطرق الرئيسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 300 تصميم ما بين جسور ولوحات كبيرة وصغيرة.

وأشارت الوزارة إلى استهداف المشاعر المقدسة بنحو 300 تصميم، إضافةً إلى أربعة تصاميم على طريق مكة – جدة السريع، و16 تصميمًا في محطات القطارات بين المدينة ومكة، وصالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في جدة بأكثر من 20 شاشة إلكترونية، وميناء جدة الإسلامي ست شاشات إلكترونية، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.