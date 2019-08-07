الإحصاء: 38 ألف موظف يقدّمون خدمات النقل والبريد والشحن للحجاج

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أنَّ المملكة سخَّرت 38 ألفًا و750 موظفًا، يعملون في سبعة قطاعات مختصة لتقديم خدمات النقل الجوي والبري، وخدمات البريد والشحن والإمداد لضيوف الرحمن.

وقالت الهيئة في سجل إحصاءات موسم حج 1440ه، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ خدمات النقل والشحن والبريد والإمداد والخدمات اللوجستية بشكل عام، تعد من أهم الخدمات الرئيسية الخمس التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وتساهم بشكل كبير في تسهيل أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام.

على مستوى النقل الجوي، الذي تُشرف عليه الهيئة العامة للطيران المدني، بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المتوقعة لنقل الحجاج 14 ألفًا و955 رحلة جوية؛ حيث تبلغ أعداد الرحلات من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 8209 رحلةً، فيما يبلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المعَدَّة لنقل الحجاج من وإلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدنية المنورة 6746 رحلةً.

وبدأ 1435 موظفًا في مطار جدة، و840 موظفًا في مطار المدنية المنورة، العمل على مدار الساعة؛ ابتداءً من أول شهر ذي القعدة بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج القادمين عن طريق الجو، ويستمر العمل حتى منتصف شهر محرَّم المقبل.

وتشمل الخدمات المقدمة في المطارات، المحافظة على سلامة الركاب القادمين، وتنظيم حركة الطائرات، ومراقبة أداء الأنظمة التقنية والكهربائية داخل المطارات، إضافة إلى الإشراف على وصول واستلام الأمتعة والمحافظة على النظافة للمرافق التابعة للمطارات، وتستقبل صالةُ الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ما يقارب 48 ألف حاج يوميًّا.

ويستوعب مُجمَّع صالات الحج والعمرة 3800 حاج في الساعة للقدوم، و3500 حاج في المغادرة، فيما تستوعب مناطق الانتظار 7000 راكب في صالة القدوم، و12 ألف راكبٍ في المناطق خارج الصالة، كما أنَّ الصالات الحديثة تستوعب في اليوم الواحد 91 ألف حاج قادمٍ و84 ألف حاج مغادرٍ، وتتسع الصالات الحديثة لـ312 رحلةً بمعدل 13 رحلة في الساعة الواحدة.

وعلى صعيد النقل البحري، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، يعمل 292 موظفًا في ميناء جدة الإسلامي على توفير التسهيلات لقدوم الحجاج، وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، وتجهيز المرافق المخصصة لخدمة واستقبال حجاج بيت الله الحرام منذ اللحظة الأولى لوصول السفينة ونزولهم إلى الميناء حتى مغادرتهم منه.

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وبدأ الميناء استقبال الحجاج القادمين عن طريق البحر ابتداءً من منتصف شهر ذي القعدة، ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة.

وعلى مستوى النقل بواسطة الحافلات، يبلغ عدد الرحلات المجدوَلَة من وإلى الحرم لخدمة نقل الحجاج بين المشاعر مليونين و100 ألف رحلة عبر 17 ألفًا و983 حافلة خلال أيام الحج، ويعمل 34 ألفًا و234 موظفًا وسائقًا ومشرفًا على عمليات نقل الحجاج بالحافلات من نقابة السيارات، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج التي تعمل على وضع تنظيم يضمن تحديد مسؤولية سلامة السيارات، التي تُستعمَل لنقل الحجاج، وتأمين المراقبة على عمليات نقلهم، والتأكُّد من تقديم أصحاب الشركات تعهُّدًا يضمن صلاحية حافلاتهم للعمـل، والتأمين على جميع الحافلات، والتأكد من خضوع حافلات الشركات للفحص الفني وفحص السلامة بمحطات الفحص الدوري.

كما تتولى الوقوف على مواقع شركات نقل الحجاج عن طريق الجوَلات الميدانية للكشف عن الحافلات المجتازة للفحص الدوري بمحطات الفحص المعتمدة، وتشغيل نظام تسجيل الحافلات والمخالفات، وكل بيانات الحافلات المعتمدة التي تشمل نوع الحافلة، ورقم رخصتها، ورقم الهيكل، وانتسابها إلى أي شركة، ومتابعة تشغيل الحافلات في المطارات والميناء والاستراحات على الطرق، ومراكز التوجيه والتفويج، ومراكز المساندة، ومتابعة ترحيل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ومراقبة أعطال الحافلات، ومباشرة الحوادث حال وقوعها، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكُّد من سرعة إتمام الإجراءات، والتأكُّد من توافُّر وكفاية اللوحات الإرشادية الدالة إلى مدن الحج، والتأكُّد كذلك من توافُّر مرشد لكل حافلة، والتنسيق مع المختصين في إرشاد الحافلات.

وفي مسار نقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فإنَّ قطار الحرمين الشريفين ينظم يوميًّا خمس رحلات ذهابٍ إلى مكة المكرمة، وخمس رحلات إيابٍ من المدينة المنورة، فيما يشتمل القطار على أربع محطات بإجمالي قوى عاملة بلغت 456 موظَّفًا وموظفة وهو يعمل على مدار العام.

أمّا في مجال الخدمات اللوجستية (البريد السريع، والشحن، والتخزين، والإمداد) المقدَّمة لضيوف الرحمن فيعملُ 494 موظفًا من مؤسسة البريد السعودي في 61 مكتبًا بريديًّا في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، بمساندة 40 سيارةً و72 دراجةً نارية.

وتعمل المنظومة على مدار الساعة طيلةَ أيام الحج، وتشمل الخدمات البريدية طرود الحاج الهادفة إلى الحد من الأوزان الإضافية التي يضطر الحاج لحملها أثناء تنقله، وبيع سندات الهَدي والأضاحي في الحج، بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهَدي والأضاحي عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أرجاء المملكة، أو الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، وقد بلغ إجمالي الطرود البريدية التي تم إرسالها واستقبالها خلال موسم الحج الماضي من وإلى مكة 41 ألفًا و927 طردًا.

يُشار إلى أنّ خدمات الحج العامة تعد واحدةً من خمس خدمات رئيسية تُقدَّم لحجاج بيت الله الحرام خدمات الإشراف والمتابعة لأعمال الحج، خدمات الحج العامة، خدمات الحجاج الصحية، خدمات نقل الحجاج، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة.