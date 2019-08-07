وزير الحج لضيوف الرحمن «اللاتينيين»: لا شعارات سياسية في المناسك

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأداء فرضة الحج لهذا العام عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن الوزير قوله خلال اللقاء، إنَّ الحج لا شعارات فيه، ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية، مؤكِّدًا أنّه الفريضة العظيمة التي تؤكّد معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجُّه والعبادة.

ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهدٍ، وما تُوفِّره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.