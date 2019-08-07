السعودية والإمارات تقدّمان أكثر من نصف مليون طن قمح للسودانيين

قدّمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، 540 ألف طن من القمح؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى؛ حيث تمَّ توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي قوله: إنَّ الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات كريمة من قيادتي البلدين، وانطلاقًا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وأضاف أنّ قيادتي البلدين حريصتان على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولًا للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي. مشيرًا إلى أنّ حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين السعودي والإماراتي.

يُذكر أنّ كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزءٍ من حزمة المساعدات التي أقرّتها المملكة والإمارات في شهر أبريل الماضي، البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان.

وسبق أن تمّ إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات المُلِحّة للشعب السوداني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.