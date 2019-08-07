بعد استغاثة الأهالي بـ«عاجل».. شرطة جازان تضبط لصَّي السيارات بالبديع والقرفي

فكت الجهات الأمنية في منطقة جازان (ممثلة في مركز شرطة وادي جازان) لغز حوادث سرقة السيارات المتكررة، والتي تعرض لها عدد من سكان بلدة البديع والقرفي؛ ما دفعهم للاستغاثة بـ«عاجل»، من أجل رفع المشكلة للجهات المعنية.

وبمجرد نشر الوقائع (موثَّقة بصور وفيديوهات) سارعت شرطة وادي جازان بالتدخل؛ حيث نجحت (خلال وقت قياسي) في تحديد هوية لصوص سرقة السيارات في بلدة البديع والقرفي، وسرعة إلقاء القبض عليهم، وفق مصادر «عاجل».

وعلمت «عاجل»، أن الشرطة ألقت القبض على شخصين (شابين سعوديين، في العقدين الثاني والثالث من العمر) بعد تحريات مكثفة، وعمليات رصد نفذتها الفرق الأمنية المختصة، انتهت بإلقاء القبض عليهما، وإيداعهما قسم التوقيف.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أنه تم تسجيل اعترافاتهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة؛ لاستكمال مجريات التحقيق معهما واتخاذ اللازم بحقهما؛ ما يضع حدا لحوادث سرقة السيارات التي شهدتها بلدة البديع والقرفي.

وكانت «عاجل»، قد نشرت خلال اليومين الماضيين تفاصيل حوادث سرقة السيارات التي طالت سيارات عدد من سكان البلدة؛ حيث كان اللصوص يبادرون بتكسير الزجاج الجانبي للسيارات وفتح أبوابها بطرق احترافية.

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ووثقت «عاجل»، شكوى الأهالي من تعرض محتويات سياراتهم المتنوعة للسلب، فيما تعرض بعضها للعبث، وقال عدد من أهالي بلدة البديع والقرفي بمنطقة جازان: إن سياراتهم تعرضت للسرقة بينما كانت داخل أفنية المنازل.

وطالب الأهالي بـ«ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وقيامها بعمل جولات ميدانية على الطرقات السريعة والفرعية وبشكل يومي وخاصة في ساعات الليل واتخاذ الإجراءات اللازمة في متابعة الأوضاع بكل أحياء البلدة...».

وناشد الأهالي المسؤولين بأهمية «إنشاء مخفر للشرطة بصورة عاجلة بحسب المخاطبات الرسمية السابقة التي قاموا برفعها للجهات المختصة بما فيها مديرية شرطة منطقة جازان كون بلدة البديع والقرفي تعد ذات كثافة سكانية عالية».

ويتجاوز عدد سكان المنطقة الـ12 ألف مواطن ومواطنة، معبرين عن قلقهم من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تلبية مطالبهم سياهم في الحد من عمليات تعرض سياراتهم للسرقة والعبث التي تعددت خلال الفترة الماضية.