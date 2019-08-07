«تسميات» تطلق اسم «ثجَّاج» على الحالة الماطرة بجنوب غرب المملكة

أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة «تسميات» عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أنّ اللجنة قررت توثيق الحالة الماطرة التي بدأت التأثير أمس الأول الإثنين على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة باسم «ثجَّاج».

وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّه من المتوقع استمرار هذه الحالة لعدة أيام مقبلة، متابعًا: «ما زالت الحالة الممطرة مستمرة؛ حيث يُتوقع اليوم الأربعاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على أجزاء من جازان ونجران وعسير والباحة ومكة مع سيول».

واستطرد: «فرصة تشكل السحب العملاقة أمر وارد خاصة على أجزاء من منطقة جازان والحدود اليمنية السعودية وعسير».

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