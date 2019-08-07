«الطيران المدني» تُطلق أول رحلة دولية من مطار الملك عبدالعزيز الجديد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الصالة رقم (1)، من جدة إلى مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، عبر الجوية العربية السعودية (ذهابًا وإيابًا).

وقالت الهيئة، في بيانٍ، أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنَّ الرحلات الدولية بالمطار ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بالإمارات والبحرين ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، وستضاف محطة ثالثة ابتداءً من يوم 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان.

وتنطلق، الجمعة، الرحلة الأولى المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي بواقع رحلة يوميًّا، والوجهة الثانية إلى البحرين بواقع رحلة يوميًّا، فيما يشهد السبت انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط عُمان بواقع رحلة لمدة أربعة أيام في الأسبوع، حسب البيان.

وفي وقت سابق، نقلت الخطوط الجوية السعودية عملياتها ورحلاتها لـ21 وجهة داخلية، إلى الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شروره، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران).