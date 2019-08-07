«الداخلية» تعقد المؤتمر الصحفي الأول للحج.. غدًا

تعقد وزارة الداخلية، غدًا الخميس، المؤتمر الصحفي الأول للحج؛ لتقديم إيجاز عن نتائج تنفيذ خطط أداء الحج، إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء: إنَّ المؤتمر سيُعْقَد عند الساعة الثانية ظهرًا بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة.