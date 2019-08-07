«الطقس» يوقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة، بسبب حالة الطقس.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الإمارة، اطلعت عليه «عاجل»: «إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن تعرُّض بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة، بما فيها محافظة جدة، إلى عوالق ترابية.

وأصدرت هيئة الأرصاد، أمس الثلاثاء، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل هذه الحالة، بحسب تقرير الهيئة، مناطق جازان، وعسير، والباحة، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.