بـ6 لغات.. «الصحة» تُصدر 14 منتجًا لتوعية الحجاج بالإجهاد الحراري

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أكثر من 14 منتجًا توعويًّا بعدة لغات عن الإجهاد الحراري، تضمَّنت مقاطع فيديو إسعافية وتصاميم موشن جرافيك؛ لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض الإرشادات الصحية.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إنَّ نشر المواد التوعوية استهدف جميع المنصات الإلكترونية والميدانية، التي تخدم الحاج من خلال المنصات (تويتر، فيسبوك، إنستقرام، سناب شات)، كما تمّ استهداف المواقع الميدانية بالطرق الرئيسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بأكثر من 300 تصميم ما بين جسور ولوحات كبيرة وصغيرة.

وأشارت الوزارة إلى استهداف المشاعر المقدسة بنحو 300 تصميم، إضافة إلى أربعة تصاميم على طريق مكة- جدة السريع، و16 تصميمًا في محطات القطارات بين المدينة ومكة، وصالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في جدة بأكثر من 20 شاشة إلكترونية، وميناء جدة الإسلامي ست شاشات إلكترونية، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.