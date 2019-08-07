«الدفاع المدني» ينصح الحجاج بتجنب مخالفات.. ويعلن الجاهزية للطوارئ

تواصل قوات الدفاع المدني بمشعر منى، تنفيذ مهامها في تطبيق الجانب التنفيذي من خطتها في موسم الحج؛ سعيًّا لتأمين السلامة والوقاية من المخاطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف قوله: إنَّ القوات تعمل على إعادة تحديد وتحليل المخاطر المحتملة قبل مباشرة مهامها في الحج مع نهاية موسم الحج السابق مستفيدةً في ذلك مما تمّ رصده سابقًا.

وأضاف أنّه تمّ تجهيز الآليات والقوى البشرية وتنفيذ عددٍ من الجوانب المتعلقة بالتدريب بعد المباشرة، وتجهيز الجوانب الفنية بهدف التهيئة للعمل في المشعر، ومن ثم الوصول إلى الجاهزية الكاملة للعمل، مؤكّدًا امتلاك أحدث التقنيات لمواجهة أي طارئ، والجاهزية الكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية، واتخاذ الإجراءات كافة؛ للحفاظ على سلامتهم طوال فترة تواجدهم في منى، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه، أشار ركن السلامة بمشعر منى العقيد ضيف الله المالكي إلى استمرار عمل مجموعات الإشراف الوقائي في متابعة كافة مخيمات الحجاج والمنشآت الحكومية والمحلات التجارية؛ للتأكُّد من عدم وجود أي ملاحظات قد تمثّل خطرًا على سلامة الحجاج أثناء وجودهم بالمشعر، بالإضافة إلى متابعة شبكات الإطفاء وأنظمة السلامة، والتأكُّد من عدم استحداث أي إضافات بعد وصول الحجاج للمشعر، والعمل على الإزالة الفورية لأي مخالفة إلى جانب التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في تطبيق قرار حظر استخدام الغاز المسال بالمشاعر.

وأوضح أنَّ فرق الإشراف الوقائي أكملت تفقُّد كافة المخيمات والمرافق والمنشآت الواقعة في نطاق المشعر استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.