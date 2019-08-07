بتوجيهات من «آل الشيخ».. توفير أجهزة إلكترونية لخدمة الحجاج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم الأربعاء، توفير أجهزة إلكترونية وتركيب شاشات ذكية تفاعلية لخدمة ضيوف الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية، تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة، أنّه تمّ تزويد الأجهزة الإلكترونية والشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها حول المرافق والخدمات، كما تُمكِّن المشاركين من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.

جاء ذلك، بناءً على توجيهات الوزير والمشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم جميع سبل الراحة للمستضافين في البرنامج؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أنّ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة حول العالم من علماء ودعاة وأئمة ومفتين ومسؤولين.