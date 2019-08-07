وزير التعليم يدشن معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

دشن وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور حمد آل الشيخ، معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بحضور المشرف العام على المعسكرات، الدكتور عبدالله الفهد، وقائد عام المعسكرات، الدكتور صالح الحربي وعدد من مسئولي القطاعات الكشفية، وذلك في المعسكر الرئيس للجمعية في مشعر عرفات.

واطلع وزير التعليم على مقار لجنة الخرائط والأدلة الإرشادية، ومجموعة التفويج وتفقد الجهود المبذولة من الكشافين في هذا الإطار واستمع إلى شرح مفصل حول العمليات التي يقوم بها أبناء دوت الخليج وبناته في معسكرات الخدمة العامة في الحج والتي تمثل داعماً مهماً لأعمال الدولة في خدمة ضيوف الرحمن، وقال قائد عام المعسكرات الدكتور صالح الحربي "إن الجمعية عملت في الفترة الأخيرة على تطوير أعمالها، لتسهم في تحقيق أهدف رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وخاصة من حيث عدد المنتمين للعمل التطوعي، وتزويد المنتمين للكشافة من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة عبر توفير فرص التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الكشفي التطوعي وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى اليها الجمعية وفق منهجية تستهدف استدامة التجهيز على مدار العام وصولاً للنجاح المنشود في العمل المؤسسي مع تطبيق معايير الجودة، ومقاييس الأداء، وأداة التقييم العالمية (جيسات)، لرفع مستوى الجاهزية لمعسكرات الخدمة في العمرة والحج، عقب ذلك قُدم عرض مرئي عن تاريخ الكشافة السعودية في خدمة الحجاج.

وأكد آل الشيخ أن أفراد الكشافة السعودية يعملون على خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم العون لهم لأداء عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، في إطار الواجبات والأدوار التي تحرص عليها بلادنا منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهدنا الزاهر، الذي اكتملت فيه الكثير من الخدمات، ونُفّذتْ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف ، واستشعاراً من ولاة أمرنا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأشار الدكتور حمد آل الشي إلى أن الكشافة تسهم في تقديم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، متطلعاً إلى استمرار العطاء، وبذل المزيد من الجهد والعمل المتكامل حتى يتحقق النجاح المنشود.