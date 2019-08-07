أمين الشرقية يفتتح مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز

يذكر بأن المشروع يتكون من عدد مسارين داخل النفق في كل اتجاه، وذلك بطول 850 متر، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين، كما تم تأهيل منطقة التقاطع بعمل إشارة مرورية ضوئية رباعية، مع الالتزام بأدوات السلامة المرورية للمشروع، وعمل اللوحات الإرشادية والتوجيهية ضمن المشروع، كما يهدف المشروع إلى المساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، داخل النفق شرقاً – غرباً في كلا الاتجاهين، و كذلك (شمالاً-جنوباً) بالجسر العلوي، بالإضافة إلى أن أعمال إنشاء مشروع النفق تشتمل على جدران استنادية خرسانية ترتكز على قواعد خرسانية، والتي بدورها هي الأخرى مرتكزه على أوتاد من الخرسانة بأعماق تصل في بعض المناطق إلى 16 مترا، ويبلغ طول النفق 850 مترا، وهو عباره عن مسارين بكل اتجاه، وقد تم مراعاة عوامل السلامة بإضافة عدد (2) سلم طوارئ بكل اتجاه، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين أيضا، وكذلك عدد (2) بلاطة للدوران في الاتجاهين وبلاطة النفق الرئيسية بمنطقة التقاطع وهي من نوع البلاطات الصندوقية، مع زيادة عدد المواقف للسيارات على طول طرق الخدمة للنفق بالاتجاهين بشكل طولي وعرضي على حسب القطاع العرضي في كل منطقة من الطريق، وأيضاً تم تطوير أرصفة المشاة خلف منطقة مواقف السيارات بعرض لا يقل عن 2 متر، وتقدر القيمة الإجمالية لكامل أعمال المشروع والذي يضم نفق وجسر وتقاطع بأكثر من 268 مليون ريال.
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