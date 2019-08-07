الإحصاء: 38 ألف موظف في 7 قطاعات لخدمة لضيوف الرحمن

قالت الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة سخرت 38,750 موظفا، يعملون في 7 قطاعات مختصة لتقديم خدمات النقل الجوي والبري، وخدمات البريد والشحن والإمداد. وتُشرف الهيئة العامة للطيران المدني، علي النقل الجوي، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المتوقعة لنقل الحجاج 14.955رحلة جوية، وبلغت عدد الرحلات من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 8,209 رحلةً، فيما يبلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المعَدَّة لنقل الحجاج من وإلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدنية المنورة 6746 رحلةً، وقد بدأ 1435 موظفًا في مطار “جدة” و840 موظفًا في مطار “المدنية المنورة” العمل على مدار الساعة ابتداءً من أول شهر ذوالقعدة بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج القادمين عن طريق الجو، ويستمر العمل حتى منتصف شهر محرَّم القادم, وتستقبل صالةُ الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ما يقارب 48,000 حاجٍّ يوميًّا. تشمل الخدمات المقدمة في المطارات: - المحافظة على سلامة الركاب القادمين - تنظيم حركة الطائرات Advertisements - مراقبة أداء الأنظمة التقنية والكهربائية داخل المطارات - الإشراف على وصول واستلام الأمتعة - المحافظة على النظافة للمرافق التابعة للمطارات



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