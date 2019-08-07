معرض آمنون للتوعية بمنظومة الأمن الكاملة

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، معرض «آمنون» في نسخته الثالثة، تحت شعار الحج عبادة وسلوك حضاري، بمشاركة القطاعات الأمنية والحكومية والتطوعية، وبحضور عدد من قيادات أمن الحج، والذي يهدف إلى التوعية والتثقيف، وتعريف الزوار من الحجاج وقاصدي مكة المكرمة بمنظومة الأمن الكاملة، والخدمات النوعية والتقنية التي تسخّرها حكومة المملكة لضيوف الرحمن، لتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وأمان. وأكد المشرف على المعرض العقيد عبدالمحسن الميمان لـ«دوت الخليج»، أن المعرض يشهد -عاما بعد عام- نجاحا وإقبالا كبيرا من الزوار والحجاج، خاصة أن رسالة المعرض في هذا العام انطلقت من توجهات خادم الحرمين الشريفين، ونهج المملكة الحضاري الذي تتبناه وزارة الداخلية، خلال تنمية وتطوير الجوانب التقنية والمهارية لكل القطاعات الأمنية، بما يعزز إستراتيجيتها في تسخير كل الجهود والإمكانات البشرية والتقنية، وتكاملها لتوفير كل سبل الأمن والأمان والراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تعريف زوار المعرض عن قرب بأحدث هذه التقنيات والمعدات المتنوعة المهام والإمكانات. وبيّن مدير إدارة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي، لـ«دوت الخليج»، أن حكومة المملكة دعّمت جهاز الدوريات بكل ما يحتاجه من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، وأسلحة عسكرية وآلات حديثة متطورة، لتمكين رجال الدوريات من مباشرة مهامهم الميدانية بكل احترافية واقتدار، إذ يتعاملون مع 6 أنواع من الأسلحة المختلفة، تتنوع حسب المهمة المنوطة بهم، سواء كانت في ضبط مرتكبي الجريمة، أو مواجهة أعمال إرهابية، أو مهام القناصة، وتمت إضافة نوع جديد، سلاح سابع عبارة عن بندقة من نوع ج 36، تتميز بثباتها ومقدرتها على إطلاق 750 طلقة بالدقيقة بمدى فعال يراوح بين 200 و600م. وأكد مدير الشؤون الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات بمكة المكرمة، فريد الميمان، أن إدارته قدمت كثيرا من البرامج الوقائية والتوعوية بمخاطر المخدرات على مدار العام، وقدمت خلال موسم حج هذا العام برنامجا توعويّا استهدف 5000 كشاف من المشاركين في مهمة الحج، إضافة إلى تمكين 120 متعافيا من الإدمان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أداء مناسك الحج، وتوفير عدد من الدعاة والأطباء النفسيين لمرافقتهم خلال رحلة الحج. وقال متحدث مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 الرائد عبدالله بغدادي، استخدم المركز تقنية 3D، لتعريف الزوار والحجاج بالمركز وخدماته، خلال تثبيت النظارة على العين وتتبع «النقطة الزرقاء» والتركيز عليها، والتي بدورها تنقلك من قاعة استقبال البلاغات إلى قاعة ترحيلها ومعالجتها في واقع افتراضي يحاكي المركز من الداخل وألية تقديم خدماته. وأضافت قائدة فريق ICE.WTMLTW التطوعي، هدى اللوزي، الممثلة لجناح الشؤون الصحية بصحة مكة المكرمة، أنهم يقدمون لزوار المعرض 5 خدمات مجانية، تتمثل في: التثقيف عن الحج بصحة، وقياس العلامات الحيوية، والتثقيف عن الكبد الوبائي، وتحليل الإيدز، وتطعيمات الأنفلونزا والحمّى الشوكية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرض آمنون للتوعية بمنظومة الأمن الكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.