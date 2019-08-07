السعودية اليوم / أمطار متوسطة على منطقة نجران



نجران 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

هطلت أمس أمطار متوسطة على مدينة نجران, ومحافظة حبونا, ومراكز بئر عسكر, وهدادة، والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:52ت م

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