حج / حاجة فلسطينية ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين تشيد بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أكدت الحاجة كوثر حسين أخت الشهيد "محمد" من دولة فلسطين , أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - يعد بمثابة الأبُ الحنون للشعب الفلسطيني ، مشيدة بجهود المملكة العربية

ونوّهت الحاجة كوثر - إحدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة - بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، لخدمة ضيوف البرنامج منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة, مثمنة التسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة , مشيرة إلى أن الشعب السعودي يعد مضرب مثل في الكرم والشهامة وأهل المودة والمحبة.

تجدر الإشارة إلى أن 1000 حاج وحاجة من دولة فلسطين قد وصلوا إلى مكة المكرمة اليوم ، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحج هذا العام 1440هـ.

// انتهى //

16:37ت م

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مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأكدت الحاجة كوثر حسين أخت الشهيد "محمد" من دولة فلسطين , أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - يعد بمثابة الأبُ الحنون للشعب الفلسطيني ، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.ونوّهت الحاجة كوثر - إحدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة - بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، لخدمة ضيوف البرنامج منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة, مثمنة التسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة , مشيرة إلى أن الشعب السعودي يعد مضرب مثل في الكرم والشهامة وأهل المودة والمحبة.تجدر الإشارة إلى أن 1000 حاج وحاجة من دولة فلسطين قد وصلوا إلى مكة المكرمة اليوم ، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحج هذا العام 1440هـ.// انتهى //16:37ت م0212

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