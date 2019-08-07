السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي وفدًا من البنك الدولي



بيروت 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

التقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم, في بيروت وفداً من البنك الدولي في لبنان برئاسة ساطع ارناؤوط.

وجرى خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان, إضافة إلى مناقشة الامور ذات الاهتمام المشترك.

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16:30ت م

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