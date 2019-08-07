السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

تمكّنت قوة أمنية عراقية مشتركة اليوم من قتل أربعة من عناصر "داعش" الإرهابية في قاطع عمليات محافظة ديالى شمال شرقي بغداد في إطار فعاليات المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" الأمنية التي انطلقت قبل أيام.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية بأن قوة أمنية مشتركة قتلت أربعة ارهابيين في منطقة وادي الكلال بعدما داهمت ودمرت وكرًا كانوا يختبئون بداخله.

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن تدمير مضافة لداعش واعتقال 16 مطلوبًا في مناطق متفرقة من المحافظة.

كما دمّرت القوات المشتركة مضافة تحتوي على تجهيزات ومواد غذائية في بساتين قرية "توكل" شمال قضاء المقدادية بالمحافظة ذاتها, وألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي يكنى "أبو شاهر" في منطقة 1 حزيران بمدينة كركوك، مشيرة إلى أن الإرهابي المذكور كان يشغل منصب "مسؤول الغنائم" في التنظيم الإرهابي.

من جاهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن تفكيك خلية إرهابية في حي الكرامة بالجانب الأيمن من الموصل بشمال العراق, فضلاً عن ضبط وثائق مهمة بحوزتها.

وفي بغداد، أعلن مصدر أمني عن إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن القناة بشرق بغداد أثناء وجوده في مدينة البصرة بجنوب العراق, وكان 15 موقوفاً عراقياً غالبيتهم متهمون بجرائم المخدرات, قد فروا من مركز شرطة القناة شرق العاصمة العراقية بغداد السبت الماضي.

وفي جريمة مروعة هزّت بغداد اليوم أقدم شخص عراقي على قتل 12 شخصاً من أقاربه في منطقة سبع البور بشمال المدينة من دون معرفة دوافع الجريمة, فيما ألقت الشرطة القبض عليه وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

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16:30ت م

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