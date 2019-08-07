حج / وزارة البلديات تنهي صيانة وتشغيل 200 ألف وحدة وبرج إنارة بالعاصمة والمشاعر المقدسة



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة صيانة وتشغيل شبكات الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شملت (110.000) وحدة إنارة مختلفة الاستطاعات موزعة على أحياء مكة المكرمة، مركبة على عدد (85.000) برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تُغذّى من (1345) لوحة توزيع.

وأوضحت الوزارة أن أعمال صيانة الإنارة بالمشاعر المقدسة شملت تشغيل (2420) برج إنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات مركبة على عدد (3500) عامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام تُغذّى من (500) لوحة توزيع، منها (220) برج إنارة بإرتفاع (50) متر ، و(1100) بإرتفاع من 20 إلى 30 مترا يحمل كل واحد منها 3- 9 كشاف 400 وات، و(1100) برج بإرتفاع 20 – 30 مترا يحمل كل واحد منها 8 كشاف 1000 وات

وأضافت أنه تم توزيع الصوارئ على (8) مناطق متفرقة، شملت نقطة التفتيش بموقف حجز سيارات الشرائع (1)، موقف حجز سيارات الرصيفة ميدان زمزم (2)، نقطة الفرز بطريق جدة السريع مع الإسكان (2)، موقف حجز السيارات بالزاهر (1)، وموقف القشلة (1)، وموقف كدي (1).

// انتهى //

16:19ت م

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