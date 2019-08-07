السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:50 مساءً, 7 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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