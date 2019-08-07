شكرا لقرائتكم فيديو.. حاج سوداني لـ الملك سلمان : “كثّر خيرك” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-07 فيديو.. حاج سوداني لـ الملك سلمان : “كثّر خيرك” متابعات الخليج 365 - جدة أشاد حجاج السودان بالجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم المباركة. Advertisements وعبّر الحاج السوداني عثمان سيد أحمد عن سعادته بأداء مناسك الحج هذا العام لافتاً إلى التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة. وقال الحاج عثمان : ” عندي كلمة واحدة أقول لوالدنا الملك سلمان كثّر خيرك”.









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