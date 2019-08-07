شكرا لقرائتكم الداخلية تعقد مؤتمرها الصحفي الأول حول موسم الحج.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-07 الداخلية تعقد مؤتمرها الصحفي الأول حول موسم الحج.. غدًا متابعات الخليج 365 - واس تعقد وزارة الداخلية بدءاً من يوم غدٍ الخميس 7 ذي الحجة 1440 هـ ، المؤتمر الصحفي للحج ، لتقديم إيجاز عن نتائج تنفيذ خطط أداء الحج ،إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

وسيتم عقد المؤتمر الصحفي الأول عند الساعة الثانية ظهراً ،بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعقد مؤتمرها الصحفي الأول حول موسم الحج.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.