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شاهد.. هكذا يتم قياس أداء 16 جهة حكومية في الحج
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
يستهدف مركز أداء قياس رضا المستفيدين في رحلة الحج، ولكافة الحجاج سواء حجاج الداخل أو الخارج من مختلف الجنسيات حيث يقيس رضاهم عن 50 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية.
ويسعى مركز أداء إلى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية لكافة المستفيدين والتحقق من مستوى رضا الحجاج على الخدمات الحكومية، ومدى امتثال الأجهزة العامة في خدمة الحجاج.
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