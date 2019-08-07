الصحة: جهاز “بنان” في مستشفيات المشاعر للتعرف على هوية فاقدي الوعي عن طريق البصمة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بالتعاون بين “الصحة” ومركز المعلومات الوطني، تم إطلاق جهاز “بنان” في حج هذا العام 1440هـ لاستخدامه في مستشفيات المشاعر المقدسة، للتعرف على معلومات فاقدي الوعي وجثث مجهولي الهوية عن طريق البصمة.

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ودربت “الصحة” منسوبيها على استخدام الجهاز الذي وفرت منه خمسة أجهزة في مستشفيات المشاعر المقدسة.

ويقوم الجهاز بإرسال البيانات “لاسلكيا” إلى سيرفرات مركز المعلومات والبحث بالصمات في القواعد المدنية “الأحوال والجوازات”, وفي حال كانت النتيجة إيجابية يقوم النظام بعرض صورة وجه الجثة الملتقطة وصورة الوجه الموجودة في قاعدة البيانات والاسم ورقم الهوية، كما أنه بإمكان المشغل طباعة تقرير التعرف من خلال نظام BW من أنظمة الويب عن طريق الأجهزة المكتبية في قسم الحاسب الآلي.

وفي حال إذا كانت النتيجة سلبية يتيح النظام للمشغل خيارين الأول إعادة البحث والثاني تسجيل البصمات وعند اختيار تسجيل يقوم النظام بفتح شاشة لالتقاط البصمات العشرة وحفظها في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.