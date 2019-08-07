عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني المشاركة في خدمة الحجاج

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لقوات ومقرات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440 هـ.

واستعرض لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالي، لأداء مهامهما بكل اقتدار، كما شاهد عرضًا لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعرضا المهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.

عقب ذلك استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، بعد ذلك تفقد مقرات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام.

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كما تفقد وزير الحرس الوطني، مستشفى منى الميداني التابع للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرحٍ عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، إثر ذلك زار أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقد أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.

وأكد وزير الحرس الوطني، ضرورة تقديم وتوفير كافة الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أداءهم لفريضة الحج.

ونوه الأمير عبدالله بن بندر في ختام زيارته بالجهود الجبارة التي تبذل من قبل حكومتنا الرشيدة في خدمة بيت الله الحرام وما سخرته من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنويًا في هذه الأيام المباركة، رافعًا تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – لما تحظى به كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج من توجيهات سديدة ودعم سخي ومتابعة تهدف إلى مواصلة تقديم أرقى الخدمات للحجاج الكرام، داعياً سموه المولى عز وجل أن يسهل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم وأن يمن عليهم بالقبول.