اخبار السعوديه

المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في كابول

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في كابول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا