المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في كابول

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.